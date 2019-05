25 may 2019

"Un único latido". Esa es la leyenda, el lema, las tres palabras a las que un grupo de jóvenes, con un cuerpo técnico junto a ellas, se agarraron para afrontar el objetivo profesional más importante de su carrera deportiva hace unas semanas. El Deportivo ABANCA –o el equipo femenino del Dépor, para más señas-, se jugaba hacer historia en unos ‘play off’ igual de duros que ilusionantes.

"El lema nace de nuestra preparadora física. Cuando les tomaba las mediciones con los pulsómetros, llegando justo al momento del 'play off', el aparato marcaba en todas las jugadoras prácticamente igual. Ella alucinaba. Cuando las jugadoras le preguntaban cómo las veía, ella decía: 'Estáis todas en un mismo latido'". Nos lo cuenta Manu Sánchez, el entrenador de este equipo que ya ha hecho historia. Un tipo "deportivista de cuna" que, en un tiempo récord de tres años, ha sido capaz de inculcarles el espíritu de un club que no hizo un equipo femenino por postureo: "Esto no fue una apuesta de cara a la galería, de querer quedar bien teniendo un equipo femenino. Se preocuparon de que las chicas estuvieran bien cuidadas y tuvieran medios", explica.

El grupo humano que tenemos en este vestuario es superlativo"

Ese fue uno de los tres ingredientes fundamentales para conseguir ese objetivo del ascenso que se marcaron a principio de temporada. Los otros dos, por una parte, "el grupo humano que tenemos en este vestuario, que es superlativo. Estamos hablando de niñas muy jóvenes, pero con unos valores humanos muy altos". Sí, a pesar de esa juventud, han sido capaces de superar todas las presiones habidas y por haber y conseguir una de las cosas más complicadas en el deporte: disfrutar con lo que hacen y, a la vez, hacer disfrutar a los aficionados.

Manu Sánchez, entrenador del Dépor ABANCA. pinit Rc.deportivo.

Allá donde hemos jugado, hemos visto siempre bien una bandera o una camiseta del Deportivo"

Esa es, precisamente, la tercera de las claves del logro: "El apoyo de la afición, porque los dos partidos más importantes que hemos tenido para llegar a este éxito, sin contar el 'play off', fueron Oviedo y Lugo y en los dos campos había más gente del Deportivo que del equipo local". Manu pone en valor un detalle que se le ha quedado grabado en la memoria y en la retina: "En estos tres años de proyecto, allá donde hemos jugado, hemos visto siempre, siempre, siempre bien una bandera o una camiseta del Deportivo. Incluyendo un partido que jugamos en Praga a puerta cerrada. Cuando salimos a jugar al estadio 1º de Mayo, vimos arriba a dos personas con una bandera del Deportivo y nos quedamos alucinados". Aunque, quizás, durante la competición regular ellas, las verdaderas protagonistas de todo esto, sí hayan podido echar en falta algo más arropo. Para paliar eso, también tuvieron las palabras de su 'míster: "La del Dépor es una afición que necesita que se le den cosas y luego responde perfectamente. Yo les decía: 'Vamos a darlo todo en el campo y, cuando llegue la hora de la verdad, van a responder'". Así fue. Al menos, así lo sintieron ellas.

Manu no se olvida de los empleados del club, a los que también considera parte de este hito: "Una de las cosas que más me gustaron de la celebración, de cuando nos vinieron a recibir al aeropuerto, es que aparte de aficionados, familia, amigos… había un gran número de empleados del club, de las oficinas. Es la muestra de cómo estas chicas han sido capaces de contagiar a todo un club". Y añade: "Cuando conseguimos el ascenso, mandé un mensaje y les dije que esto era un éxito de todos, porque nos habíamos sentido así, que el triunfo era de todos".

Proyecto de valentía

La base para el próximo año, para disputar esa Liga Iberdrola -Primera División femenina- que conforman un selecto y reducido grupo de 16 equipos, se seguirá confiando en esta base. Es de justicia. "La gran parte de la plantilla del año que viene, el 70%-80% ya está aquí. Fue una apuesta muy valiente en su día: traer jugadoras tan jóvenes para intentar ascender y mucha gente pensaba que era una locura o que no iba a ser posible. Así que ahora, pienso que debemos ser igual de valientes para darles continuidad a esas jugadoras".

Una valentía que hoy tiene premio. Estar entre las mejores. Lo harán, al ritmo de un único latido. A veces, detrás de los 'hashtag' que compartimos hay explicaciones médicas, como en este caso. Pero no es casualidad que, esa unión que han sido capaces de forjar durante las horas de esfuerzo y mucho sacrificio, haya sido capaz de que todos sus corazones hayan sido capaces de acompasarse hasta un extremo sin explicación científica.

Manu manteado por sus jugadoras al término del último partido del 'paly off', ya ascendidas a la Liga Iberdrola. pinit RC Deportivo.

