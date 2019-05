25 may 2019

Carmen Porter ha protagonizado el vídeo divertido de la semana. La presentadora de 'Cuarto Milenio' ha compartido en Twitter un vídeo contando una divertida anécdota que le ocurrió, muy similar a la de Alba Flores, y se ha convertido en viral.

"Esta noche toca fiesta!!! Ya os contaré", escribía Carmen Porter en su Twitter junto a una imagen en la que aparecía arreglada para la ocasión. Lo que ni ella ni nada se esperaba era la sorpresa que vendría después, cuando compartía al rato un vídeo desde su casa.

"¡Hola Tribu! ¡Ya estoy en casa! Ya he ido a la fiesta-no fiesta", ha comenzado diciendo. "¿Que por qué? Pues porque hoy no era. Se me ha ido la pinza y me he equivocado de día", afirma entre risas. y añade: "Iba tan arreglada porque era una gala benéfica para una asociación contra el cáncer y teníamos que ir de gala… y he mirado la invitación justo en la puerta del hotel y es el próximo jueves, ¿qué os parece?"

Con mucho humor y resignación, la presentadora de 'Cuarto Milenio' ha zanjado el vídeo diciendo: "Esta es de las buenas. Se me ha ido muchísimo la pinza. Y bueno, que me voy a hacer la cena".

Más noticias sobre Carmen Porter...

- Carmen Porter revela que intentaron secuestrarla

- Carmen Porter condenada a pagar 43.000 euros a Hacienda

- Iker Jiménez y Carmen Porter salvan la vida a un bebé