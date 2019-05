27 may 2019

Fue una de las parejas salidas de aquella edición de 'Operación Triunfo 2017'. Tardaron en confirmarlo, pero bastaba ver las miradas entre Aitana Ocaña y Luis Cepeda -ambos con pareja fuera de la Academia cuando entraron al concurso- para darse cuenta de que entre ellos estaba florenciendo algo especial.

Algo que dieron por finalizado el pasado mes de septiembre y que es cosa del pasado. Tan del pasado, que ella ha tomado la determinación de hacer desaparecer todo rastro posible de lo que fue una etapa de la que prefiere guardar los recuerdos en su mente y no en sus redes sociales.

Esa es la única explicación que le encontramos al hecho de que la que fuera la participante más joven de aquella edición del 'talent', no solo le haya hecho 'unfollow' al que fuera el amor de su vida, sino que ha borrado todas las imágenes que compartía con él. Vamos, que no queda resto alguno de aquella relación en la red social de Aitana, que parece querer estar centrada, única y exclusivamente -amén de en su trabajo musical-, en su amor con Miguel Bernardeau.

No ha gustado mucho a esos seguidores que vivieron con intensidad el amor de 'Aiteda'. Parece que tampoco a su ex, que si bien no ha sido tan dramático como ella, sí que ha dado a ese botón para dejarla de seguir. Quizás a modo de tirita, porque no debe ser fácil que lo quieran hacer desaparecer a uno así de golpe y porrazo después de haber protagonizado una historia de amor.

Pero él sigue a lo suyo. Por ejemplo, a defenderse de los ataques de esos que dicen que se está quedando calvo. Al final, Luis ha tenido que salir a contestar. "Llevo casi seis meses leyendo 'Cepeda calvo', fruto de una interacción con fans que desde fuera no se entendió. Seis meses leyendo a nenes de 14/16 años acatando órdenes de youtubers o simplemente por moda. Chicos, tengo pelo. ¡Lo siento! Y mucho más que vosotros. Y lo tendré mucho tiempo por genética", escribe en sus redes sociales Cepeda.

"Es una sensación doble. Me hace gracia que se aferren a una idea que creen que me molesta, dando visitas y monetizando YouTube por cada comentario. Y a la vez, pena, por el bajo intelecto que demuestran las generaciones venideras. Tenía que decirlo porque no lo entiendo, pero bueno. Sigan, por favor", concluye.

El texto de Luis Cepeda defendiendo su pelo. pinit twitter.

