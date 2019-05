27 may 2019

La vida de Laura Matamoros ha cambiado radicalmente en apenas año y medio. A los pocos meses de nacer su pequeño Matías, la hija de Kiko dejó su relación con el padre de su hijo, Benji Aparicio, con el que estuvo durante más de dos años. Ahora, la 'influencer' vive un nuevo amor y una nueva vida como mamá primeriza y orgullosa.

Este fin de semana, Laura ha querido disfrutar al máximo de su hijo, y, aprovechando el buen tiempo de la capital, salieron a dar un paseo por los parques de su zona. Así, ha presumido de él en redes sociales con un video donde al pequeño, que cumplió su primer año a principios de mayo, daba sus primeros pasitos solo, sin ayuda de nadie. "Sus primeros pasos persiguiendo palomas", decía la 'youtuber', riéndose, mientras grababa a Matías caminar, muy gracioso, hacia las palomas del parque.

Laura Matamoros es muy criticada en redes sociales, debido a los viajes, fiestas y la gran cantidad de eventos a los que acude. Pero, aun así, ella continúa demostrando que puede sacarse tiempo para todo, y que, a pesar de las habladurías, ella misma sabe lo que realmente tiene que hacer. "Que no suba fotos o videos de Matías no significa que no lo vea o que no esté con él", aseguró en su día.

Aun así, Matamoros está viviendo un momento muy especial de su vida junto a su chico, Dani Illescas, con quien lleva saliendo cuatro meses. Tanta es la ilusión de la pareja, que se 'casaron' durante su último viaje a Cuba, en una ceremonia muy especial repleta de celebridades del mundo de las redes sociales, como Dulceida o María Pombo.

Más noticias sobre Laura Matamoros...

- Sabemos de dónde es el vestido con el que se "casó" Laura Matamoros

- Laura Matamoros se ha hecho con el conjunto de Zara más cómodo y estiloso de la temporada

- Laura Matamoros sabe que el vestido más sexy para este verano es ajustado y amarillo