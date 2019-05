27 may 2019

Compartir en google plus

No son pocos los que han pasado por la isla de 'Supervivientes' los que aseguran que pasas por toda una montaña rusa de emociones que lo mismo te hacen pensar en el abandono que en venirte arriba al verte capaz de hacerte con el premio final. Eso es justo lo que le ha pasado a Isabel Pantoja. Tal cual. Y como había advertido su hijo, Kiko Rivera, que, a fin de cuentas, es el que mejor la conoce.

Después de un par de semanas penando por las esquinas de las palmeras y amenazando con sacar bandera blanca y regresar a la paz de los cuatro muros de Cantora, se ha rehecho. Mucho. Tanto, que ahora no hay quien la saque de allí. Al menos, eso es lo que se desprende de esas palabras que ayer lanzaba a la audiencia.

"Este mensaje es para mis seres queridos: mi madre, mis hijos, mis hermanos, mi nuera, mis nietos, mis amigos... Mis fans, a los que amo, a España entera porque me ha salvado", comienza la tonadillera, tratando de contener la emoción. "Que os amo, que os llevo en mi corazón y gracias a vosotros voy a seguir aquí y a intentar no defraudaros", prosigue la artista.

Es entonces cuando Isabel explica que quiere quedarse: "Seguid apoyándome, ahora sí que no me quiero ir. Por muchas cosas, por vosotros, por mí misma, quiero demostrarme que sí puedo... Quizá no puedo hacer todas las pruebas, pero puedo estar aquí".

Pantoja, que parece haberse quedado con el único apoyo de Chelo García Cortés, se las ha tenido tiesas con Carlos Lozano -que ha dejado de ser un problema inmediato, puesto que se encuentra en la palapa como Pirata Olvidado-, también ha sufrido un roce con Colate Vallejo-Nágera. Eso sí, se ha ganado el cariño de Violeta Mangriñán, que acude a ella en busca de consejo sentimental cuando tiene bronca con Fabio.

Más noticias sobre Isabel Pantoja...

- Isabel Pantoja no puede contener la emoción al hablar de Paquirri

- Belén Esteban pide que expulsen a Isabel Pantoja de 'Supervivientes 2019'

- ¿Le dan comida a Isabel Pantoja? Lara Álvarez lo ha aclarado