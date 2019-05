29 may 2019

Con 17 años saltó a la fama como DVD, gracias a 'Los Serrano', donde comenzó a hacer sus pinitos musicales con 'Santa Justa Klan' por todo el país. Años más tarde, se sumó al elenco de otra de las series con más éxito del momento, 'Física o química', haciéndole crecer dentro del mundo televisivo. Pero parece que ahora la suerte no corre tanto de su parte y Adrián Rodríguez está sumergido en un pozo del que le está siendo muy dificil salir.

Adrián Rodríguez acudió ayer a 'Sálvame' para tener con Jorge Javier Vázquez una de sus conversaciones más personales. El artista reconoció que "está hundido". En 2018, 'Supervivientes' llamó a su puerta, pero tras varias semanas en Honduras decidió abandonar, tomando así una de las peores decisiones de su vida. "Ha sido un año duro y, desde la distancia, veo que realmente fue una decisión muy rápida y muy arriesgada", confesaba.

El músico señaló que no está pasándolo muy bien y que irse del programa solo le hizo empeorar su vida: "Me afectó a la autoestima, porque eres consciente de que te vas por la puerta de atrás", así afirma que desde ese momento ha pasado los peores momentos económicos de su vida, pues no ha vuelto a trabajar, hasta el punto de tener que dejar su piso y vender su coche. "Ha sido jodido", contaba. Así, ha visto como una de las soluciones intentar limpiar su imagen en otro programa televisivo, y ha pedido a Mediaset que barajen la posibilidad de cogerle como concursante del próximo 'GH VIP' con el fin de "limpiar su imagen".

Adrián Rodríguez en 'Supervivientes 2018'. pinit gtres.

A sus treinta años, reconoce estar en tratamiento psicológico para superar sus problemas de ansiedad, y cuenta que solo hay una cosa en la vida que le aislarse: la música. Así, está preparando un nuevo trabajo, un disco personal del que parece sentirse muy orgulloso, pero cuenta que no le daría para vivir. "En todo este año y pico no me han llamado para trabajar y tampoco me llaman para hacer castings, aunque acabo de hacer alguno", contaba.

Parece que el exsuperviviente se culpa a sí mismo de todo lo que está sucediendo en su vida: "Lo achaco a mí mismo. No tenía ganas ni de salir de casa, y eso que la gente me ha querido mucho", confesaba, unas duras palabras que acompañaban a la confesión de su mayor arrepentimiento: haber fallado a sus padres y a su hermana.

