29 may 2019

Laura Matamoros y el padre de su hijo, Benji Aparicio, tienen su antigua relación más que enterrada. La 'influencer' está muy enamorada de Dani Illescas, su chico desde hace tres meses y con el que organizó una paradisiaca boda ficticia en las playas de Cuba. Ahora, el chef parece que está también rehaciendo su vida. Pero, ¿con quién?

Según informa '¡Hola!', Benji Aparicio ha recuperado la ilusión gracias a la periodista Claudia García, conocida por su trabajo como presentadora de los deportes en Informativos Telecinco. Además, su cara también puede resultar familiar por haber sido pareja, en su día, de Guillermo Furiase, el hijo de Lolita y hermano de Elena Furiase. Es Sevillana y ha trabajado en diferentes medios deportivos, como Marca o Movistar.

La pareja parece estar muy feliz de pasar su primera primavera juntos. Tanto, que ya no se esconden de nadie, pues fueron vistos disfrutando de una corrida de toros de la Feria de San Isidro en Madrid, así como cuenta dicha revista, y, aunque a la entrada del evento no intercambiaron ninguna mirada, dentro no pudieron evitar darse muestras de cariño, besos y abrazos. ¿Se encontraría en el ruedo con su exsuegro?

El joven cocinero y la hija de Kiko Matamoros dejaron su relación a principios de año, tras dos años juntos y un hijo en común, el pequeño Matías, que acaba de cumplir un añito y ya da sus primeros pasos. Así, ambos afirman tener una relación cordial por el bien del bebé.

