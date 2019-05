29 may 2019

Compartir en google plus

Está empezando a ser un recurso que puede terminar por cansar a la audiencia, pero Isabel Pantoja ha vuelto a hacerlo. Ayer, durante el 'Tierra de Nadie' y tras ser salvada por los espectadores, Isabel Pantoja volvió a pedir esa carta de renuncia para abandonar 'Supervivientes 2019'. Y ya van tres veces.

Eso que, solo dos días atrás, tras la gala del domingo, había mandado un mensaje a su familia y a todos sus seguidores pidiéndoles que la ayudaran a seguir en la isla. Que iba a luchar con todas sus fuerzas para llegar lo más lejos posible y hacer el mejor concurso que estuviese en su mano. Pero se volvió a desmoronar.

Hasta el punto que Lara Álvarez tuvo que acercarse hasta ella y darle un abrazo de consuelo, tratando, de nuevo, de convencer a la tonadillera que debe continuar. A fin de cuentas, Mediaset ha puesto muchas esperanzas y dinero en ella que se están viendo revertidas en unas audiencias que hacía mucho que no rascaban en Fuencarral.

Lara Álvarez da consuelo a Isabel Pantoja con un abrazo. pinit telecinco.

Se lo comunicaba a Carlos Sobera, presentador desde Madrid en las noches de martes. "He pedido la carta de renuncia", decía nada más saberse salvada, añadiendo: "Es cierto que he pedido al Capitán Morgan que me quiero marchar. Tengo que estar con los míos. Mi participación aquí ya ha tenido su sitio".

No puedo estar un día más sin mi madre"

"Mis compañeros valen muchísimo. Echo de menos de mi gente. No puedo estar un día más sin mi madre", continuaba Isabel, a la que no parece valerle que su hijo ya le haya dicho por activa y por pasiva que doña Ana se encuentra bien -aunque le hayan ocultado, al menos delante de las cámaras, que hace un par de semanas tuvo que pasar unos días en el hospital-.

Sobera se dirigía a ella: "Por segunda semana consecutiva, la audiencia te ha salvado y está contigo a muerte. Que te fueras es una decepción grande y cuando se pierde ese cariño se puede tardar mucho en recuperarlo".

"Abandonar tiene consecuencias que no son baladí, que son serias, en todos los terrenos. En el terreno económico y en términos éticos y morales que no puedes dejar pasar", añadía Carlos, al que le ha tocado ya lidiar con esta situación y con esta protagonista, y debe tener instrucciones claras de cómo manejar la situación para que el peso pesado de la edición aguante hasta que así lo considere el televoto.

Ella, tenía la respuesta también preparada: "Ha habido gente que ha abandonado y no se ha sentido con fuerzas y ha violentado el pacto de estar en 'Superviviente's y las consecuencias, y te lo digo de amigo a amigo, han sido muy nefasta para ella. No es una amenaza".

"Sabiendo todo esto te pido que lo reflexiones y lo pienses bien, que pienses en los buenos momentos, en que los compañeros han estado contigo", zanjaba el presentador, que emplazaba a que la decisión final la tomara de aquí al jueves, que es la próxima gala. Esa en la que conoceremos el desenlace al que se tendrá que enfrentar ya Jorge Javier Vázquez.

Más noticias sobre Isabel Pantoja...

- Isabel Pantoja no puede contener la emoción al hablar de Paquirri

- Belén Esteban pide que expulsen a Isabel Pantoja de 'Supervivientes 2019'

- ¿Le dan comida a Isabel Pantoja? Lara Álvarez lo ha aclarado