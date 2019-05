29 may 2019

El plató de 'Supervivientes 2019' está muy dividido con el apoyo a Isabel Pantoja. Pero también por las riñas de los defensores y colaboradores de los concursantes. ¡Los zascas vuelan! Como no… Y esta vez le ha tocado a Carmen Gahona que, protagonizado por Miriam Saavedra, se llevó un zasca que arrancó las risas de todo el plató.

Minutos antes a que tuviese la geniosa ocurrencia de meterse con Miriam Saavedra por su nombre, Carlos Sobera llamó Mónica en dos ocasiones a Miriam mientras defendía a Isabel Pantoja. "Mónica, por favor", le decía Carlos Sobera para darle paso y Miriam gritaba rectificándole: "¡No! ¡Miriam!". Y los colaboradores ya empezaban con las bromas, comparativas y las risas.

Pero la más listilla fue Carmen Gahona. Carlos Sobera le daba paso a Carmen Gahona y lo primero que decía ella era: "¿Esta mujer que no sé cómo se llama, si Mónica o Miriam, es psicóloga?". Y Miriam Saavedra rápida estuvo en su respuesta: "¿Y tú cómo te llamas Gahona o Raquel Bollo? Mucho cuidadito conmigo, querida, que te voy a dar", mientras se escuchaba al resto de los colaboradores intentando frenar el enfrentamiento.

Carmen Gahona no se esperaba este revés cuando lo único que quería era llamarle su atención por defender a Carlos Lozano por ser su ex. Y seguro que a Gahona después de todas las movidas con Raquel Bollo, esto no le hizo ninguna gracia, pero ella empezó. "Nunca podré perdonar a Raquel Bollo",decía , y ahora igual tampoco a Miriam Saavedra. Si la próxima broma es con la pensión de Chiquetete, a Miriam puede salirle muy caro.

