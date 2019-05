30 may 2019

Los programas en directo tienen riesgos, y uno de ellos es que los invitados se vayan de la lengua. Una situación que tuvo que vivir Antonio Hidalgo en el programa que presenta en Murcia: 'Alivou', una especie de 'Mujeres y hombres y viceversa' pero para gente de edad avanzada. Uno de sus invitados hizo un comentario bastante desafortunado que chirrió en el plató y parte de la provincia, en el que contaba que había pegado a una mujer.

"Se me fueron un poco los estribos. Yo nunca había pegado a una mujer, pero a esa le di un tortazo", contó el señor, naturalmente. Pero esta naturalidad le duró poco, pues el que fue compañero de Ana Rosa Quintana en 'Sabor a tí', no tardó en detenerle. "No, no, no. Yo ya, sinceramente, a mí no me quedan ganas de seguir hablando contigo", espetó directamente el presentador, mientras el hombre intentaba defenderse haciéndose el ignorante, alegando que no sabía que esas cosas "no se podían decir en televisión".

Así, Hidalgo continuó 'poniendo en su sitio' al invitado, dejándole claro las consecuencias, algo que las redes sociales han agradecido enormemente, ya que no todo el mundo reaccionaría del mismo modo: "No es para hacerlo y mucho menos contarlo. A mí esas sinceridades no me interesan, porque lo que no quiero es que tengas que hacerlo para no tenerlo que contar", explicaba, confesando que, bajo ningún concepto, puede escuchar algo así y quedarse callado. "Jamás está justificado ponerle la mano encima a una mujer. Jamás, bajo ningún concepto", concluía el periodista.

