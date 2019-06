3 jun 2019 Corazón

Koke y su mujer, Beatriz Espejel se encuentran disfrutando de unas idílicas vacaciones en Dubai, de eso no hay duda. Las instantáneas en las redes sociales que desmuestran su felicidad no han hecho más crecer durante los últimos días: la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos. Y no hay más prueba de ello que su último anuncio, y es que, la familia rojiblanca aumenta en número. El futbolista del Atlético de Madrid y su mujer esperan su primer hijo. Y han tomado Instagram para dar la buena nueva.

"¡¡Vamos a ser papás!! Estamos muy felices de compartir esta gran noticia con vosotros. Te quiero @beatrizespejel❤ " ha escrito el futbolista en sus redes sociales.

Por otro lado, la futura mamá también ha compartido la buena noticia con un pie de foto muy emotivo. "¡Tenemos la gran noticia de comunicaros que vamos a ser PAPIS! @koke6. Estamos súper felices y teníamos muchas ganas de compartirlo con tod@s vosotros ❤️ #12semanas #vamoscreciendo #babyiscoming

La pareja, que se casó en 2018 en una romántica boda se ha visto arropada por infinidad de mensajes de sus compañeros de profesión. Sara Sálamo y su marido, Isco Alarcón, jugador de Real Madrid han sido algunos de los que les han felicitado a través de redes sociales.

Solo queda decir... ¡Enhorabuena pareja!