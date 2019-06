3 jun 2019

A pesar de las adversidades que están viviendo estas últimas semanas, Iker Casillas y Sara Carbonero han intentado despejarse del mundo con un fin de semana muy especial. El pequeño de la casa, Lucas, cumplió el domingo tres años, y han querido celebrarlo con toda la familia y amigos en Navalacruz (Ávila), el pueblo del portero.

Sara Carbonero le ha dedicado unas palabras de mamá orgullosa a su pequeño: "No lo tuviste fácil llegando después de tu hermano, el típico 'bebé trampa' que siempre nos puso las cosas muy fáciles y que se convirtió en el centro de nuestro universo. El mismo que hoy te ha dicho al felicitarte que tienes cara de más mayor, pero que no se te ha quitado la herida de la nariz y que sigues diciendo las mismas palabras que no se deben decir", comenzaba a escribir la reportera en una larga carta acompañada de una foto del niño comiendose un helado.

Una felicitación en la que la periodista recordaba los momentos más especiales con su niño y cómo le ha endulzado la vida desde que llegó "para revolucionarlo todo. "Quien te conoce sabe que no es 'amor de madre', que tienes el don de alegrar los corazones y que es imposible no partirse de risa con tus ocurrencias", escribía, concluyendo con una bonita frase: "Hoy es tu cumpleaños pero tú fuiste, eres y serás siempre el mejor regalo que pudo llegar a nuestra familia. Felicidades, pequeño Lucas", concluía.

Al esta celebración rural no faltó una de las mejores amigas de Sara, Isabel Jimenez, que parece no separarse de su compañera en ningún momento, y acudió junto a su bebé Hugo, que acaba de cumplir dos meses.

