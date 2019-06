4 jun 2019

Ha pasado más de un año desde que conociéramos que Miguel Bosé y Nacho Palaurompían su relación. Es más, hace ese tiempo que conocimos que el cantante, uno de los más internacionales que tenemos en nuestro país, tenía pareja y que se iban a disputar la custodia de los cuatro hijos que tenían en común.

Desde entonces, hemos asistido a una guerra pública entre ambos en la que Palau ha llevado la voz cantante mientras que Bosé ha permanecido mucho más discreto. Aunque algunos hayan visto como una auténtica provocación ese posado de Miguel junto a dos de sus hijos, ataviados con falda, en un 'photocall'.

Sí, hubo reacción de Nacho, que aseguraba, muy enfadado, que esto no iba a quedar así. Ahora es Mercedes Milá la que ha hablado para posicionarse en esta guerra a la que auguramos le quedan un buen número de batallas. ¿De qué lado se ha puesto? Sin pensarlo, del lado del artista.

Ha sido en 'La Sexta Noche' donde la presentadora se manifestó de manera clara: "Me entristece mucho pensar que Nacho Palau, su compañero durante muchos años, le ha sacado forzosamente del armario".

Unas declaraciones que realizaba después de que Iñaki López le mostrase un vídeo de Bosé con un mensaje grabado para ella: "Mercedes, me cuentan que es tu noche en laSexta, me alegro mucho por ti. Una anécdota vivida contigo hay muchas pero me quedaría con el primer programa de 'Queremos saber' porque ahí demostraste para que sirve periodismo, para esclarecer una situación que era desagradable. Te deseo que lo pases muy bien. Te quiero muchísimo. Eres mi cómplice, mi amiga, mi confidente, mi compañera. Una abrazo para Iñaki y para todos".

"Son tantos años ya. Siempre ha estado y siempre he estado", respondía a esa grabación antes de lanzar una advertencia en tono de alarma: "Me preocupa la voz, no me hace gracia. Tampoco me extraña porque esta tenido tantos disgustos, le han separado de sus hijos". Milá aprovechó para hablar de una actitud "inmoral" por parte de Palau con su manera de actuar en este asunto.

