5 jun 2019

La cuenta atrás para que Roma llegue al mundo todavía no ha comenzado, pero Laura Escanes y Risto Mejide, como es de esperar, no caben en sí de la emoción. La 'influencer', que está de 23 semanas, no para de presumir cómo va creciendo su tripita según pasan los días, alucinando ilusionada con el cambio tan rápido que está pegando su cuerpo estos últimos días. "¿Crece por minutos o qué?", preguntaba a sus seguidores mientras se acariciaba sonriente.

Ahora su marido, que dará una hermanita a su hijo Julio, ha querido hacer lo mismo en su Instagram, publicando una imagen de la barriga de Laura, en bikini, acompañada de la palabra "vida". Una foto de lo más adorable. La primera hija en común de Risto y Laura, según está previsto, nacerá a finales de septiembre.

Así, el pasado fin de semana, la pareja celebraba la 'baby shower'. Una fiesta decorada como si de una heladería se tratase, en tonos pastel, repleto de dulces y con el nombre de Roma por todas partes, a la que no faltaron algunas de las personas más importantes de su vida, como sus mejores amigos, la madre de la 'youtuber' o caras conocidas como Paula Gonu y su chico, Alex Chiner, que no quisieron perderse ese día tan especial.

