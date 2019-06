8 jun 2019

Se acerca el verano y nuestros famosos andan buscando paraísos donde descansar y alejarse del ruido de la ciudad. Uno de esos lugares es el Hotel Meliá Cala Galdana, en primera línea de la playa Cala Galdana, al sur de Menorca. Una de las últimas en visitarlo fue Paula Echevarría, hace dos veranos. Junto a dos de sus amigas más íntimas, la actriz se alojó en una de las suites de 180 metros cuadrados de los cuales 105 metros son de solarium, con vistas excepcionales a la cala. Aunque también cuenta con estancias más funcionales con vistas o de tamaño familiar, con un elegante diseño contemporáneo y sorprendentes toques vanguardistas.

Todos los que visitan este entorno paradisíaco no desaprovechan la oportunidad de disfrutar de la experiencia TheLevel que ofrece Meliá y que da acceso a una terraza privada donde disfrutar de la mejor gastronomía local mientras se divisa el mar azul y cristalino de la isla. También de la 'infinity pool' solo para adultos o tomar el sol en las tumbonas y nidos balineses. Paula se inmortalizó con todas las poses posibles en el exclusivo solárium de Cape Nao Beach Club. Unas vacaciones VIP a las que otros famosos no se han podido resistir. El futbolista Iker Casillas y Sara Carbonero, el actor Santi Millán o el cantante David Bisbal, que disfrutó de la fauna marina de la isla practicando esnórquel junto a Rosanna Zanetti en una de sus últimas escapadas de solteros. No hay que olvidarse de los más pequeños de la casa, para los que el hotel ofrece variadas actividades.

Sara Carbonero junto a Iker Casillas e Isabel Jiménez. pinit Instagram

Cala Galdana no es solo relax y playa, también se puede disfrutar del recetario local en el que predominan los platos típicos a base de pescados y mariscos. No se pueden marchar sin probar la caldereta de langosta menorquina. Este Meliá cuenta con el restaurante Casa Nostra, con la mejor cocina italiana tradicional, o el buffet Mosaico, de gastronomía mediterránea con show cooking.

Y para disfrutar de la noche, el lounge bar ofrece un programa de eventos nocturnos como música en vivo, DJ y espectáculos acrobáticos. Meliá Cala Galdana está galardonado con el ‘Sello de Oro Travelife’ por su respeto medioambiental, cultural y social.

Su finísima arena, sus agua turquesa y sus paradisíacos rincones lo convierten en un lugar idílico donde vivir el verano perfecto.

