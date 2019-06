10 jun 2019 sara corral

Mónica Moreno, la mujer de Joaquín Cortés, acudía con su bebé de 7 meses al aeropuerto para dar una sorpresa al aclamado bailaor que se encontraba en Lisboa. Fue entonces cuando la negaron el acceso por no poder aportar el DNI del pequeño.

La mujer del bailaor cordobés, grabó y publicó en su 'instastory' todo el suceso acontecido, denunciando el trato recibido por parte de los trabajadores de la compañia Aireuropa, y alegaba así: "Me han dicho que sí llama el director de AirEuropa me dejan pasar, si no, no".

Monica Moreno cuenta en instagram su trágico suceso en el aeropuerto

Le he mostrado el libro de familia y no ha valido tampoco"

Mónica lloraba sin consuelo tras haberse quedado sola con el bebé en medio de la terminal, y aseguraba que había volado antes con la compañía, y que nunca había tenido problemas. Ya había portado anteriormente los datos del pequeño y no le habían puesto ninguna pega, tampoco le habían pedido ningún documento más. "Le he mostrado el libro de familia y no ha valido tampoco", apuntaba la mujer de Cortés.

"Estoy en la terminal 2 con mi bebé, tirada y sin saber qué hacer", decía la afectada. Minutos después, la pareja compartía en redes sociales el suceso, además de mensajes de apoyo que les llegaban por parte de sus seguidores.

