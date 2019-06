10 jun 2019

Sucedió el pasado 5 de junio, pero la noticia no se ha hecho pública hasta el día de hoy. Gabriela Velasco, la que fuera primera mujer de Edmundo 'Bigote' Arrocet, fallecía como consecuencia de una neumonía, según ha revelado Ciudadano ADN, aunque desde su entorno no se ha dado detalle alguno más allá de la confirmación de la noticia mediante la despedida en redes.

Era precisamente la hija que tuvieron en común, Gabriela, quien se desahogaba en las redes sociales. "Descansa en paz, mamá. Admiro tu valentía. Te honraré por siempre. Al infinito y más allá", eran esas palabras que también le servían de desahogo y en las que hay quienes han notado cierto tono de indirecta al humorista chileno.

Y eso que en los últimos tiempos habían destensado la cuerda. Porque la propia Gabriela le acusó de bigamia hace un par de años, cuando él ya estaba saliendo con María Teresa Campos, y comenzaron una especie de guerra en los medios que parecía no iba a tener fin o arreglo.

"Edmundo se casó y vendió la exclusiva a una revista. Con las fotos de la revista como prueba y con mi certificado de boda debidamente legalizado en el consulado de Chile logré anular su matrimonio. En Chile no existía el divorcio, yo quería la nulidad pero siempre que se la pedía me decía que no", fueron sus palabras entonces en una entrevista concedida a la revista 'Lecturas'.

