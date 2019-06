12 jun 2019

Ya no están juntos. La decisión esta tomada. Es la revista 'Lecturas' la que ha informado esta misma mañana que Miki Nadal y Carola Escamez han tomado la decisión de poner punto y final a su matrimonio tras cinco años y una hija, de cuatro, en común. Una noticia que nos ha pillado absolutamente desprevenidos, si bien es cierto que mantenían ciertos problemas con la madre de ella, llegando a ir a juicio, que han podido hacer mella en la relación.

Según la mencionada publicación, ya no viven juntos y es él quien ha abandonado el que ha sido hasta la fecha el domicilio familiar. No comparten ese techo desde hace unas semanas y, aquella imagen de pareja idílica que hasta hace no mucho habían mostrado en público, no se dará más...

De hecho, hasta hace no mucho hacían alarde de su amor en las redes sociales, con piropos en público que no hacían sospechar lo más mínimo que la situación entre ellos fuese a desembocar en esta ruptura definitiva. "¿Puedo tener una mujer más deportista y guapa? No", dijo recientemente Miki en su Instagram junto a una foto de su mujer.

El humorista y la hija del exfutbolista Luis Alberto se casaron en junio de 2014. Ahora, casi coincidiendo con el quinto aniversario de ese 'sí, quiero' toman caminos separados. Nos mantendremos a la espera de conocer más detalles sobre qué ha pasado entre ellos para que se les haya acabado el amor.

