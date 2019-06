13 jun 2019 sara corral

La periodista y colaboradora de 'Sálvame' María Patiño explotó ayer en el plato del programa tras la emisión de las esperadas imágenes de Malú y Albert Rivera. María se siente continuamente cuestionada, en el punto de mira, por parte de sus compañeros y no aguantó más.

María estalló en medio del plató frente a la expectación de todos. "Cuesta mucho sacar las información como para que te cuestionen cada cinco minutos sin aportar nada", dijo la periodista, y añadió: "Aquí se tira por tierra el trabajo de los compañeros, pero dando el callo y aportando titulares, eso es lo que debe hacer alguien".

Luis Rollán que estaba en ese momento en plató. Trato de quitarle hierro al asunto y de llevar la conversación hacia un punto humorístico. Patiño recorría el plató mientras que el periodista la seguía con la intención de dedicarle unas palabras. "Si lo único que quiero decir, es que has venido con el bañador de la Pantoja", consiguió apuntar él mientras arrancaba la risa y el aplauso del público.

Jorge Javier Vázquez, el presentador del programa y amigo de Rollán, preguntaba a María: "¿María estas enfadada de verdad con Luis?". A lo que esta contestó: "No, con Luis personal no, vosotros me conocéis y sabéis que Luis Rollán no me ha hecho nada".

Parece que las imágenes de Malú y Albert Ribera están dando muchísimo más que hablar de lo que se esperaba. Lo que no entraba en nuestros planes es que fuesen a causar este revuelo entre compañeros en el programa de Telecinco.

