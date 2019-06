13 jun 2019

Es cierto que, cuando su nombre saltó a la escena pública, muchos solo se fijaron en el apellido, pero lo cierto es que Willy Bárcenas es, además, el líder de una de las bandas nacionales del momento: Taburete. El joven acudió anoche a 'El Hormiguero' junto a sus compañeros para hablar de su música, pero no se cortó a la hora de hacer otras revelaciones.

Quizás la más sorprendente fue que le tantearan desde Telecinco para que entrara en 'Supervivientes 2019'. El músico, incluso, desveló la cifra que le pusieron delante de las narices y que rechazó: "Me ofrecían un salario en torno a los 15.000 euros semanales". Y añadía: "Estaba prácticamente sin dinero y me calentaron bastante la cabeza con las cifras". Pero supo decir que no a esa suculenta oferta.

Willy dio las explicaciones pertinentes que le llevaron a no hacerlo. Simple y llanamente, porque no quiere entrar en ese círculo: "Cómo entre aquí, no salgo. No podía aceptar algo que condicionase mi intimidad para siempre". Una decisión muy loable y que le dará margen para quejarse en el caso de que alguien entre en un terreno de su vida que a él no le apetezca.

Lo cierto es que, quien se llevó la peor parte en las redes sociales por esta intervención fue el presentador, Pablo Motos. Los usuarios no vieron con buenos ojos que centrase la entrevista en el hijo del extesorero del Partido Popular y se quejaron de que se hablara mucho de la vida de este y poco de la música del grupo. A fin de cuentas, estaban todos delante de las cámaras de Antena 3.

Más noticias sobre Willy Bárcenas...

- Willy Bárcenas y el supuesto puñetazo a un productor

- La foto con la que Willy Bárcenas presenta a su novia en Instagram

- Willy Bárcenas reúne el dinero para sacar a su madre de la cárcel