16 jun 2019

El pasado mes de abril Terelu Campos anunció que dejaba el plató de 'Sálvame' para siempre y lo hacía entre lágrimas y muy dolida por todas las críticas que había tenido que soportar hacia ella y hacia su hermana Carmen Borrego. Ahora, después de superar su segundo cáncer de pecho, la periodista se ha sentado en el plató de 'Viva la vida' para hablar de todas las especulaciones que se han hecho estos meses de su salida.

La excolaboradora del programa de Telecinco ha explicado que le resulta muy dolorosa esta situación, por eso decidió no ver el vídeo resumen de todo lo que habían dicho sus compañeros. "Me resulta doloroso. No me gusta regodearme en situaciones desagradables", comenta. La hija de María Teresa Campos dejó claro que no fue agradable para ella ni para nadie de los que estaban allí. "Me niego a quedarme con esa imagen de Sálvame. Para mí el programa han sido muchas cosas más".

"Me di cuenta de que no era capaz de seguir ni de manejar la situación. Hay veces que hay que parar para remontar. He llorado mucho, me daba mucha pena. Mis jefes lo sabían desde hace un año. A ellos no creo que les pillara muy de sorpresa", prosiguió.

El enfrentamiento con Carmen Borrego

El punto final lo puso enfrentamiento que tuvieron las hermanas Campos justo por este asunto. "No me gustó que te fueras de Sálvame. Cuando veo esa imagen siento dolor, sé lo que ha significado para ti. Me da pena que te hayas ido de ahí, pero me da mucha más pena que me hagan responsable a mí de que tú te hayas ido de ahí", le reprochó Carmen.

Terelu no quiso entrar en profundidad pero sí se defendió de las acusaciones de su hermana afirmando que no se había ido del programa por su hermana: "Yo no me he ido de ‘Sálvame’ por Carmen, yo he tenido conversaciones hace muchos meses con la dirección de la productora y de la cadena para manifestar que yo no me sentía fuerte y no me sentía bien", concluyó la malagueña. ¿Volveremos a ver a Terelu en televisión?

