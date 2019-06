18 jun 2019 sara corral

Aneth, exconcursante de 'Supervivientes 2019' y amiga de Isa Pantoja, 'Chabelita', ha sido cuestionada por sus actuaciones y amistades. Muchos no confían en ella, y creen que tardará poco tiempo en traicionar a los Pantoja, sobre todo a Isabel, de quién hablará y despotricará.

Ayer martes, Aneth acudió a 'El programa de Ana Rosa'. Allí, Joaquín Prat habló directamente de Aneth, declarando lo poco que se fía de esta. "Veremos lo que tardas tú en contar la vida de los Pantoja en un plató...", le dijo el presentador. A lo que ella contestó:"Yo te lo prometo en cámara, tienes este vídeo para que lo guardes y el día que yo lo haga me lo sacas", y sentenciaba:"Yo no me voy a sentar jamás a contar la vida de un Pantoja ni por el dinero que me pongan".

Joaquín no ha dudado ni un minuto en recordarle a la peruana que cada vez que Chabelita va a un programa, todos tratan de advertirla sobre ella, y de la relación que tienen.

Kiko Rivera, hermano de Chabelita, también tiene un mal presentimiento sobre esta relación de amistad que ambas comparten, y en más de una ocasión lo ha dejado claro. Prat, se dirigió a Aneth: "Kiko apenas te conoce y, sin embargo, no te puede ni ver"

El comunicador dio el 'zasca' final a Aneth segundos después:"Y te voy a decir por qué enseñaste la patita. Hay unos audios donde pones a parir a Anabel Pantoja o hablas de ella con palabras muy gruesas". Está claro que nadie se fía de las intenciones de Aneth, y que pese al apoyo que Chabelita le brinda, y las defensas que ella misma hace, no da las razones suficientes para convencer a la mayoría.

