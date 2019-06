18 jun 2019 sara corral

Isabel Pantoja, concursante de 'Supervivientes 2019', reveló que su paso por la isla se la está haciendo más duro de lo que creía, y que le hace rememorar su paso por la cárcel. Declaración que dejo a la audiencia atónita, ya que no se esperaba que Isabel hablará de ese momento de su vida.

Los últimos días, la tonadillera ha sufrido graves ataques de ansiedad que están siendo muy criticados por la audiencia y los compañeros. Algunos de los concursantes que han pasado por la isla, y también por el penal, han hablado sobre esta situación. Maite Zaldívar ha reaparecido cargando más fuerte que nunca contra su enemiga.

Maite Zaldívar reaparece y ataca a Isabel Pantoja.

La exmujer del que fue novio de la tonadillera, Julián Muñoz, ha reaparecido y ha hablado sobre esta confesión que tanto escándalo ha generado. "Ella tiene estudiado todo: las frases, los puntos, las comas. Es teatro, puro teatro", apuntaba Zaldívar, y añadía: "No es más preso el que quiere, si no el que no se siente libre. Hay presos que son libres".

Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Maite Zaldívar en una foto de archivo.

Maite no fue la única en hablar sobre las crisis de ansiedad de Isabel, otros exconcursantes y famosos también han hablado. "La isla lo que te da precisamente es demasiada libertad", apuntaba El Dioni, cuando el programa 'Sálvame' le llamo para preguntarle: "¿Supongo que es mucho más duro estar en prisión que estar en 'Supervivientes'?". Él contestó:"Bueno no te quiero decir nada, es comparar un huevo con una castaña".

Ya han sido varios quienes acusan a la tonadillera de dramatizar y estudiar un personaje dentro de la isla. Carlos Lozano y Miriam Saveedra ya lo dijeron en la gala del jueves pasado. Parece ser que cada vez son menos quienes creen y confían en la tonadillera.

