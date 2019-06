19 jun 2019

Desde hace una semana, estamos asistiendo al auténtico tsunami que ha pasado por la relación de Miki Nadal y Carola Escáez. Fue el pasado miércoles cuando la revista 'Lecturas' informaba en exclusiva que la pareja se había roto y que el duro camino del divorcio estaba en marcha.

Días después, lo que salía a la luz era la noticia de que el humorista había sido condenado por un delito leve de vejaciones a la que ya es su exmujer. Si bien es cierto que se añadía que este había recurrido la sentencia a través de su defensa. Pero el daño ya estaba hecho.

Una semana después, no hay rastro de él. Ni en las redes sociales ni en la pequeña pantalla. El colaborador de 'Zapeando', quizás por prudencia hasta que amaine el temporal, no ha asomado la cabeza por el plató de LaSexta. Y esto ha sido aprovechado por una de sus enemigas pública conocidas: su exsuegra, Carmen Escámez.

Esta colgaba una imagen en sus 'stories' de Instagram en tono de burla, atacando al que es el padre de su nieta y alguien con quien no tiene 'feeling' ninguno. "Qué gracioso estaba hoy Miki Nadal en 'Zapeando'. Ay no... que ya no está en la tele", se puede leer en esa imagen que acompaña con un emoticono de un perro riéndose.

Sus palabras no debieron de sentar del todo bien a los seguidores de Nadal. O eso es lo que se deduce del mensaje que estaba obligada a colgar poco después en el que anunciaba que emprendería acciones legales contra todos los que la habían atacado en las redes sociales amparándose en el anonimato de las mismas.

"A todas esas personas que en el día de hoy han estado insultándome tanto física como psicológicamente amparándose en el anonimato de un perfil sin nombre ni foto, les rogaría tuvieran la misma valentía de hacerlo con nombre y apellido y así poder decir lo mismo ante un juzgado", advierte antes de añadir una posdata: "De igual manera, dar las gracias a los amables mensajes recibidos".

