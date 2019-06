19 jun 2019

Mery Turiel ha decidido abrirse ante sus 'followers' y compartir con ellos el relato de cómo vivió de pequeña las pocas muestras de cariño que se dedicaban sus padres y lo que sintió cuando estos decidieron divorciarse. Lo ha hecho con un texto extenso al lado de una imagen suya de niña.

"Cuando era pequeña, recuerdo que mis padres no tenían ninguna muestra de cariño entre ellos. No se daban besos, ni abrazos ni tenían gestos de amor espontáneos", comienza la 'instagramer', que añade: "Yo me acostumbré a esta imagen hasta el punto de que pensaba que todos los padres eran así y lo normalicé".

"Normalicé que discutir fuese una rutina diaria. Normalicé la toxicidad. Normalicé la falta de cariño entre ellos. Creo que todas estas cosas eran un reflejo de todos los problemas que se escondían detrás", prosigue Mery, que quiere, con esto, que aquellos que la siguen comprendan cómo fue su infancia.

Cuando se separaron para mí no fue un trauma, fue una liberación"

"Cuando se separaron para mí no fue un trauma, fue una liberación. ¿Hasta qué punto de pequeños nos marcan estas relaciones cuando somos adultos?", continúa. "Yo creo que he tenido suerte, le he dado la vuelta a esta situación y me ha servido para darme cuenta el tipo de relación que no querré tener jamás. Pero entiendo que hay personas que imitan estos comportamientos con sus parejas cuando son adultos. ¿Qué pensáis?", concluye lanzando esa pregunta.

