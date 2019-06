20 jun 2019

No había un sitio mejor para comenzar una relación. Lidia Torrent y Matías Roure comenzaron a trabajar en 'First Dates' y, en medio de ese ambiente que envuelve el plató de citas más importante de nuestra televisión, surgió el amor. De aquello hace tres años. Y han sabido vivir el romance con discreción.

El mismo que, ahora, toca a su fin. Lidia y Matías han decidido poner punto y final a su noviazgo. Era el argentino el que lo comunicaba con un mensaje en su cuenta de Instagram. Educado. Dando muestras de que entre ellos hay buen rollo, aunque la pasión necesaria para poder continuar juntos el camino se haya apagado.

"Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita @lidiatorrentanca. Gracias. Sé feliz", escribía al lado de la foto de un texto que contenía una cita cargada de la intensidad que merecía el momento.

Sí, Roure ha sido sutil y le ha deseado felicidad, pero lo cierto es que, recientemente, Torrent lanzaba un mensaje que no entendíamos del todo, pero que encendía las sospechas de que su noviazgo no atravesaba su mejor momento. "La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar", sentenció.

No podemos poner la mano en el fuego porque hayan acabado bien, los mensajes guardan ciertas contradicciones...

