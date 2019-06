20 jun 2019 sara corral

Oriana Marzoli, colaboradora de 'Supervivientes 2019', rompe a llorar en directo en 'Tierra de nadie'. Carlos Sobera, que pensaba que la joven lloraba por su amiga Violeta Mangriñán y su vuelta a españa, no dudó en preguntarla.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el drama de Oriana no tenía nada que ver con el 'reality'. Había recibido una información sobre su exnovio que la había dejado helada, y bajo el brazo de Carmen Gahona, la pregunta de Sobera y la expectación del público, se hundió en un mar de lágrimas.

La joven recibió una dura noticia de la mano de su expareja y amigo, Luis Mateucci. Su actual exnovio estaría intentado quedar y conocer a una exnovia de su amigo. "No, es que no quiero que se rían", dijo la joven al escuchar diferentes comentarios y risas sobre su llanto.

"No reírse, todo el mundo a llorar", sentenciaba Carmen Gahona tratando de dar un tono humorístico al momento. El presentador, tras consolarla intentó mantener el silencio en plató, y dar paso a un nuevo video.

Sin embargo, el llanto y las palabras de Oriana dieron mucho de lo que hablar. Patricia Steysi comentó al instante lo ocurrido en Twitter, donde escribía:"Chica deja a tus exnovios en paz que ya no están contigo y los tienes acosados, no les pongas cuernos si tanto los quieres y deja de investigarlos con perfiles falsos, que ya no están contigo y pueden hace lo que quieran, que estás amargada".

Oriana llora desconsolada en el plató de 'Tierra de Nadie'. pinit instagram.

