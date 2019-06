21 jun 2019 agencias

Philippe Zdar, mitad del dúo francés de música electrónica Cassius, ha muerto al caerse accidentalmente desde "un piso alto de un viejo edificio en París", tal y como ha confirmado su agente en un comunicado enviado a Pitchfork. El músico tenía 50 años.

Cassius publicaron su álbum de debut en 1999, influyente por su fusión de música disco, ritmos hip hop, 'house' y 'funk'. Desde entonces el dúo, completado por Humbert Blanc-Francard -conocido como Boom Bass- se convirtió en referente del denominado 'french touch'.

El último trabajo hasta la fecha del grupo, 'Ibifornia' (2016), reconfirmó la influencia del dúo parisino al contar con colaboraciones de ilustres como Pharrell Williams, Mike D de Beastie Boys y Cat Power, entre otros.

La muerte de Zdar llega en la misma semana del lanzamiento del nuevo disco del grupo, 'Dreams', que ve la luz este mismo viernes 21 de junio. Además, también Cassius también forman parte del cartel del FIB de Benicàssim de este año, a celebrar en julio.

Zdar, nacido Philippe Cerboneschi, era también el dueño del Motorbass Studio en París, donde trabajó como productor e ingeniero para grupos como Phoenix -Wolgang Amadeus Phoenix, con el que ganó un Grammy-, Cat Power -'Sun'- y The Rapture -'In the grace or your love'-.

