21 jun 2019 sara Corral

Compartir en google plus

Nicolás Vallejo-Nágera, acusó en la gala de anoche a Dakota por una supuesta agresión tras una disputa por la comida. La concursante, que fue inmediatamente separada del grupo, lloraba jurando que ella no le había agredido.

El 'reality' decidió preguntar a los compañeros de ambos, para saber las diferentes versiones y poder aclarar finalmente el asunto con el vídeo. Albert Álvarez, que se posicionó inmediatamente a favor de Colate, aseguraba que la joven había agredido a el exmarido de Paulina Rubio.

Por otro lado, Isabel Pantoja y Fabio Colloricchio, se posicionaron a favor de Dakota pese a las diferencias y discursiones que han tenido con esta. Omar Montes y Mónica Hoyos argumentaron su punto de vista desde una posición más neutral.

La discursión comenzó tras la decisión de Colate de no compartir su pesca del día, fue entonces cuando la joven Dakota juro por su hermano, ya fallecido, que si él no compartía la comida, ella no compartiría el fuego que se había quedado cuidando. Fue entonces cuando la pelea se desató, intentando llevar cada uno a cabo su decisión.

Omar Montes salto contra Colate, cuando el presentador, Jorge Javier, les pidió que contaran lo que habían visto. "Colate tío, tienes que ser más listo, es que no lo entiendo. Tu tienes 47 años y ella 25. Te ha dicho que ha jurado por lo más grande, que es su hermano fallecido, y tu no lo puedes respetar, no te puedes esperar hasta las 12 para comer tu pescado", le recriminaba Omar a Colate cada vez más enfadado.

"Mira la que has liado ahora tío, por tus narices. Tienes que pensar menos con la cabeza y más con el corazón", declaró el cantante. Fue en ese momento cuando su compañero Fabio, y el plató entero, aplaudieron las palabras de Omar, mientras el exmarido de Paulina Rubio miraba al suelo

Estas son las imágenes del momento de la discursión, y de la supuesta agresión por parte de la joven al empresario. Tendremos que ver la evolución de esta relación, y como será la conviviencia entre ambos a partir de ahora.

Más sobre 'Supervivientes'...

- Supervivientes' se defiende de las acusaciones de dar comida a los concursantes que pasan por enfermería

- Violeta Mangriñán, atendida por el médico de 'Supervivientes' en directo

- El reencuentro entre Isabel Pantoja y Chabelita