La boda de María Pombo era uno de los eventos en el mundo 'instagrammer' más esperados durante de meses. Nadie se lo ha querido perder, personajes famosos, un grupo inmenso de influencers, compañeras de profesión y mucho amor... así ha sido el gran día.

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar y aunque María, ha compartido este fin de semana nupcial con Belén Esteban, la atención ha estado dividida. Tras la emoción del momento y lo que a través de las redes sociales ha parecido la fiesta del año, sabemos cuáles han sido las primeras palabras de María tras el enlace. Y es que, las ha compartido a través de Instagram con unas emotivas fotografías.

"El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca" con este emotivo texto, María se pronunciaba sobre el que ha sido uno de los días más especiales de su vida.

¡Felicidades pareja!