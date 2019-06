24 jun 2019 sara corral

Dakota Tarraga es una de las concursantes de 'Supervivientes 2019' más polémicas. Tras tener varios frentes abiertos en la playa, han sido numerosas las ocasiones en las que el programa y los compañeros han hablado con la superviviente por sus inadecuadas maneras de hablar.

Sin embargo, el último encontronazo con Nicolás Vallejo-Nágera, ha dado mucho de lo que hablar, y ha obligado al programa a tomar una determinación.

Tras este momento de tensión, donde Colate culpó a Dakota de agresión, la organización ha tenido que tomar cartas en el asunto, y por ello han hablado seriamente con la exparticipante de 'Hermano Mayor'.

Este domingo Jordi González, presentador del 'reality', hablaba con la joven y le rogaba un cambio de actitud, pidiéndola que tratara de evitar conflictos y se olvidará de los insultos."No puedes mantener esa actitud beligerante todo el tiempo. No te queda bien, no lo necesitas", dijo Jordi, y añadió: "Te han pedido varias veces que moderes el lenguaje, tú puedes. Dakota, échanos una mano. Por tu bien. Modérate, contrólate".

La concursante se mostró receptiva, aunque se sintió molesta por algunas palabras que el presentador decía sobre ella."Yo soy muy humilde y buena persona. A mí mis padres me han enseñado a ser muy humilde", dijo Dakota.

Tendremos que esperar para ver si el cambio de Dakota se hará realidad, o si su actitud seguirá siendo la misma hasta el final del concurso.

