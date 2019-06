26 jun 2019 sara corral

¡Toñi Moreno está embaraza! A sus 46 años, la presentadora se ha quedado embarazada, noticia que hemos sabido esta misma mañana y que nos ha dejado a todos boquiabiertos.

Llevaba mucho tiempo intentando cumplir su sueño, tener un hijo, algo que ha dejado siempre claro, y que en su última entrevista puso como ultimatum, si no lo conseguía recientemente, se daría por vencida.

Esta misma mañana, cuando la revista Lecturas lo confirmaba, la presentadora ha empezado a recibir los primeros mensajes de cariño y amor por parte de sus seguidores. Por lo que ha publicado en su cuenta personal de Instagram dos videos donde confirmaba el embarazo, y hablaba de lo emocionada que está.

"Llego a sastrería y digo 'Déjame ver las revistas que quiero ver lo guapísima que está Belén', y me encuentro esto, 'Toñi Moreno embarazada a los 46 años'", decía la presentadora con una amplia sonrisa en la cara.

"La verdad, lo primero darle la enhorabuena a mis compañeros de lecturas, seguramente soy una 'bocachancla' y se lo he dicho a quién no debía. Al principio no me ha sentado bien porque estoy de muy poquito tiempo, y creo que hay que ser muy prudente y esperar por lo menos hasta los tres meses", decía Toñi.

"Gracias a todos lo que me han mandado mensajes de cariño, estoy muy emocionada llorando por las esquinas, estoy de muy poco tiempo así que vamos a tomarlo con calma", sentenciaba.

Han sido numerosos los mensajes de cariño que el video ha recibido. Bibiana Fernández escribía: "Es maravilloso, felicidades". Entre otros muchos, Laura Escanes comentaba: "Oh, felicidades", mensaje que acompañaba con un montón de corazones.

¡Enhorabuena Toñi!

