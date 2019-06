27 jun 2019 sara corral

Esta mañana, los concursantes de 'Supervivientes 2019', han decidido ir a pescar para poder comer algo. Fabio Colloricchio y Omar Montes , han sido los primeros en utilizar el equipo de pesca para intentar coger algún pez, sin embargo, tras el estrepitoso fracaso, Omar le ha cedido el puesto a Albert Álvarez.

Este se ha sumergido con Fabio en el agua fuera de la orilla, pescando cuatro peces de gran tamaño, siendo ajeno al peligroso momento que iba a vivir.

Tras haber conseguido pescar, Albert ha salido rumbo a las rocas con el pez más grande en la mano. Ha sido entonces cuando se ha dado cuenta de que la bolsa en la que guardaba el botín, había desaparecido.

Sin dudarlo ni un momento, ha vuelto a sumergirse en el agua buscando desesperadamente la bolsa con los tres peces. "La bolsa, no, no, no me lo puedo creer", decía desesperadamente, mientras Fabio trataba de ayudarle desde su posición.

En plena búsqueda, el extronista se ha dado cuenta de que un tiburón se estaba comiendo su pesca, y si dudarlo ni un segundo, se ha abalanzado contra él propinándole un golpe en la cola. Sin suerte alguna, el tiburón ya se había comido el botín, y Albert no podía creerse lo ocurrido.

Fabio por su parte, estaba más que asustado con la situación, pues tras espantar al animal, ha ido directo hacía él, algo que ha hecho ponerse a Fabio en estado de alerta. "Yo me estaba cagando de miedo, pensaba que me iba a atacar", confesó el italiano.

Está claro que Albert ha tenido más que agallas y valor, pero sin embargo, no le han servido de nada.

