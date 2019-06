27 jun 2019

Alejandro Albalá cada vez nos sorprende más a todos. Resulta que está soltero y entero pero que estarlo no significa que esté solo. De hecho dice que es muy divertido. Y para divertida Lola Ortiz de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. ¿Qué ha pasado entre estos dos?

Los "'influencers'" de la televisión española del corazón, casi todos exs entre ellos como Alejandro Albalá, Suso y Sofía Suescun, estaban reunidos en el parque de atracciones. ¡Hasta con Maite y la papela del camión! Y Lola aprovechó para hacer un vídeo maravilloso para su canal de Mtmad. Pero lo mejor del vídeo es lo que no sale y pasó la noche anterior.

"Anoche salí de fiesta… ¿Y quién estaba muy cariñoso y muy juguetón? Vamos, que me estaba tirando los trastos a saco: el señor Alejandro Albalá", comenzaba contando la que fue reina de 'MYHYV'. "Albalá, que te pones tú muy tontorrón". Y de ahí pasamos a escena. Después de pedirles a todos que contasen su vida para su cámara, se encuentra con su nuevo pretendiente. "Mira a quién tengo por aquí que me lo encontré anoche de fiesta", "¿Y qué pasó?", le preguntaba Albalá. "Que estaba muy juguetón" decían entre risas pero él aclara que de juguetón nada, que todo es divertirse: "Juguetón no. Estaba divertido. Cuando sales uno se va a divertir”.

Siguiendo en la misma línea, le preguntó que pasaba con su corazón y Alejandro le fue muy claro: "En el amor nada, soltero y entero. Solterísimo. Últimamente es muy divertido". "¿Por qué crees que no encuentras novia? ¿Besas mal?" le decía Lola a lo que de repente: "Si quieres lo comprobamos". ¡Y zasca! Un beso que le planta Alejandro Albalá a Lola en pleno vídeo y que ella decide enseñarle a toda España.

Alejandro Albalá y Lola besándose pinit MTMAD

