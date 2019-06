27 jun 2019 sara corral

Tras su paso por 'Supervivientes 2019', Oto Vans, ha roto su silencio y ha hablado. Su vuelta a Madrid ha sido más que maravillosa, el recibimiento y el calor de los suyos ha hecho que el 'influencer' recuperara sus fuerzas rápidamente.

El exconcursante, que se proclamó como uno de los concursantes favoritos pese a ser de los menos conocidos en la edición, destacó por su amistad con Dakota y con Mahi, junto a quienes nos regaló grandes momentos televisivos, además de sus dotes como superviviente.

A su vuelta, y tras haber perdido 6 kilos. El exconcursante está disfrutando de todos aquellos placeres de la vida de los que no se puede disfrutar en la isla, como por ejemplo, comer.

Le hemos visto con amigos en terrazas y bares celebrando su retorno. "A ver bonitas, ¿cuánta gente conocéis que va con sus amigas por la calle, y les manda pararse en medio de un paso de zebra ante un coche, y que aproveche la luz de los faros para hacerse una foto? Nada, pues solo ella", escribía en su cuenta de Instagram personal.

A su vuelta, no ha dudo en lucir 'tipazo', y lo ha hecho de la mejor manera que sabe, con una foto en Instagram donde escribía: "¿Bueno, lo guapa, delgada y bronzie godess que vuelvo de la isla? Poco he tardado en ponerme 'tol' makeup, vestirme de prostituta de 14 años y subirme a la buena new rock. Ni yo me creo subir más de una foto por semana pero me sale del coño. Os amo mil".

"Estoy supercontenta de haber vuelto a España, ¡qué ganas tenía por aquí de veros!", sentenciaba el 'influencer', que pese a todas las polémicas, está más que contento con su paso por 'Supervivientes 2019'

Más sobre 'Supervivientes'...

- Supervivientes' se defiende de las acusaciones de dar comida a los concursantes que pasan por enfermería

- Violeta Mangriñán, atendida por el médico de 'Supervivientes' en directo

- El reencuentro entre Isabel Pantoja y Chabelita