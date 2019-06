27 jun 2019

Reconoce el error, pero escurre el bulto. A Roi Méndez no le ha quedado más remedio que dar la cara por esa foto colgada este fin de semana en sus redes sociales en la que se pude ver cómo aparece el mismo público clonado tres veces. Porque el revuelo generado en las redes ha sido mayúsculo.

Así que el cantante gallego ha dado la cara y ha dado las explicaciones pertinentes, culpando a la persona que tiene encargada de retocar las imágenes y dejarlas a punto para que él solo tenga que compartirlas con sus 'followers'.

Esta es la imagen de la polémica colgada por Roi en las redes sociales. pinit twitter.

"No tenía pensado hacer esto, pero creo que tengo que hacerlo porque se está formando un poco de bola y creo que está bien que dé mi opinión aunque haya gente que piense que es una excusa", comienza el cantante para aclarar este asunto de la imagen modificada con Photoshop.

"A mí me llega una foto editada por una persona de mi confianza. Al igual que cuando me hacen una sesión no pregunto que filtro lleva, si me quitaron un grano, si estoy más moreno o si me han planchado la camisa, cuando me enviaron la foto yo la vi y dije: 'Está perfecta". Y la subí. Cuando me di cuenta de que había personas iguales al fondo dije: '¡Hostia puta, qué cagada!'", concluye el gallego, reconociendo que fue un error tremendo.

Y concluye: "Cuando veo que la gente se está dando cuenta la borré y decidí hacer coña con eso. Hago un montaje con mi pelo, pero ese montaje no era para hacer creer que os la quería colar y que soy muy guay. Fue más en plan: 'Soy subnormal y subí una foto que no es'".

Roi subió después otra imagen a su cuenta de Instagram ya con el público al fondo correspondiente, aunque desenfocando la imagen. Y, por supuesto, agradeciendo a la ciudad de Bilbao su trato.

