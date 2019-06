28 jun 2019

Estaba avisada. Dakota ha jugado con fuego -y con sus actitudes- durante 'Supervivientes' y se ha quemado. La organización del 'reality' decidía ayer nominarla como castigo por incumplir una norma que le pusieron bien clara. Una sanción disciplinaria que trata de corregir el comportamiento de alguien ya de por sí incorregible, como hemos visto desde que la conociéramos en 'Hermano Mayor'.

Pero, ¿qué pasó? Hace unos días a la joven se le permitió hablar un par de minutos con Rubén, su novio, por teléfono. A cambio, no podía quitarse las gafas para nada. Por supuesto, Dakota se las ha quitado y han decidido darle un correctivo para que la próxima vez se piense dos veces saltarse las normas a la torera.

"Si en algún momento te quitas las gafas, aunque sea un segundo, tendrá graves consecuencias", estaba advertida por Lara Álvarez desde el pasado martes. Así que ahora tendrá que cargar con el lastre de estar nominada toda la semana. Y, antes de que nadie se lo pregunte, por supuesto que protestó la sanción.

"Me las he quitado para el aseo y porque ayer no sabes la que cayó aquí", traba a de defenderse antes de que el programa comprobase que estaba mintiendo y mandase a Jorge Javier Vázquez darle un 'recadito': "Me acaban de decir que solo te las has quitado ocho veces". Y añadía: "Sabías que si no cumplías las normas ibas a tener una sanción y te la vamos a comunicar al final del programa". Resultó ser esa nominación que comparte con Albert y Mónica Hoyos.

Más noticias sobre Dakota...

- Dakota amenaza a sus compañeros por su dolor de muelas

- La propuesta de trabajo que tienen para Dakota tras su salida de 'Supervivientes'

- 'Supervivientes' se defiende de las acusaciones de dar comida a los concursantes que pasan por enfermería