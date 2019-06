29 jun 2019

Yoli comenzaba una aventura profesional con ilusión y ganas. Pero su alegría se ha visto enturbiada por las constantes críticas y acusaciones de plagio tras lanzar su colección de ropa para madres e hijas.

Cansada de los ataques, la exgran hermana ha decidido defenderse, como en su día hizo también con las críticas recibidas por el cara a cara con su ex. "Hay un poco de controversia y de movimiento por mi tienda online. Creo que me expliqué un poco mal en el 'copy' y pido perdón a la gente que se lo ha tomado a mal", comienza diciendo, y añadía: "No os imagináis la salvajada, las críticas, el bullying... no sé como definirlo. Me quedé espantada de las barbaridades que me dijisteis".

Pero Yoli ha decidido asumir su parte de culpa al afirmar que se equivocó: "Todos somos personas y nos podemos equivocar. El error fue mío por decir la palabra 'marca'. Cuando me propusieron hacer esto yo quería diseñar mis propios modelitos pero subía muchos los costes. Así que la otra posibilidad era ir a una fábrica de Madrid que venden a todos los sitios. Amazon, Aliexpres...".

Respecto a la diferencia de precio, Yoli lo ha justificado diciendo que sus envíos son mucho más rápidos, tiene devoluciones gratuitas, además de ofrecer un 'packaging' mejor. "El packaging es diferente porque comprarlo a proveedores chinos viene el bolsas de plásticos. Siempre que compres dos o más prendas te vienen en esta cajita de cartón con en logo de la tienda. Te viene un papel de seda y un logo de la tienda. Y también una carta de agradecimiento. Esto también es digno de valorar porque también tiene costes", ha declarado.

