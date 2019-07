1 jul 2019 sara corral

La final de 'Supervientes 2019' se acerca, y los ambientes están cada vez más caldeados. Además, parece que la suerte no está del lado de los concursantes, quienes están viviendo situaciones bastante más duras de lo habitual.

Las últimas semanas han estado protagonizadas por las peleas sobre convivencia, y problemas con la comida y el fuego. Sin embargo, lo que más ha destacado han sido las múltiples lesiones que han dejado mella en los concursantes.

En las dos últimas semanas, Nicolás Vallejo-Nágera, Fabio Colloricchio, y Albert Álvarez, se han lesionado de gravedad. Colate, se lesionó mientras realizaba una prueba en grupo, donde fue aplastado por una rueda gigante. Su estado de salud ha estado en boca de todos, ya que no se sabía si tendría que llegar a abandonar el programa.

Por otro lado, en la misma prueba, Fabio se lesionó dislocándose un hombro, suceso que momentos más tarde tuvo lugar en Albert mientras realizaba la prueba de líder contra Omar Montes.

Dos semanas más tarde, Albert ha vuelto a sufrir un revés inesperado, ha sido atacado por un escorpión. Tras la llegada de las lluvias, el superviviente comentaba:"También ha traído escorpiones. Hoy he tenido la gran suerte de recibir la picadura de un escorpión mutante, de esos que le gustan a Omar".

El concursante ha comentado que la picadura se encuentra en su mano izquierda, y que se encuentra en perfecto estado. Para confirmarlo, mandó un mensaje que tranquilizara a sus familiares: "Quiero que mi familia esté muy tranquila porque soy un superviviente. Me han atendido muy rápidamente. Los especialistas lo han hecho muy bien y me han calmado, que es lo único que me causaba un poco de respeto porque son insectos que allí no solemos tener"

Albert está más que hecho a enfrentarse ya a todas las adversidades que le proporciona la isla, mientras tanto nosotros seguiremos su evolución de cerca.

Más sobre 'Supervivientes'...

- Supervivientes' se defiende de las acusaciones de dar comida a los concursantes que pasan por enfermería

- Violeta Mangriñán, atendida por el médico de 'Supervivientes' en directo

- El reencuentro entre Isabel Pantoja y Chabelita