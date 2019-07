2 jul 2019

El pasado viernes se celebraba el Día Mundial del Orgullo Gay y no fueron pocas las voces críticas que se alzaron reivindicando que no haya un día homónimo pero para el orgullo heterosexual. Algo que se repite año tras año cada 28 de junio y ante lo que Ricky Martin ha querido alzar la voz en las redes sociales.

"El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discriminación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno", son las palabras con las que el cantante ha explicado el por qué de la celebración de este día.

Su marido, Jwan Yosef, también se sumó a esa línea reivindicativa publicando un mensaje en la misma línea en su perfil de Instagram. "Porque el progreso no es una línea recta. El amor y la alegría es real y también lo es la lucha. Se ha hecho mucho trabajo increíble y queda mucho por hacer. Mantener siempre nuestros derechos y protegerlos. El AMOR está aquí para ganar, HAPPY WORLD PRIDE", escribía junto a una bandera multicolor.

Ricky salió del armario hace casi una década y, desde entonces se ha convertido en uno de los famosos abanderados mundiales del movimiento LGTBI+. El puertorriqueño se casó con Jwan en enero de 2018.

