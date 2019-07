2 jul 2019

Hace un par de semanas, Terelu Campos y Carmen Borrego volvieron a sentarse juntas en un plató de televisión a la vez. No lo hacían desde que abandonaron 'Sálvame'. Un capítulo, el de sus espantadas, que podría haber marcado un antes y un después no solo en su situación laboral, sino también en la relación personal entre las dos hijas de María Teresa Campos.

Terelu y Carmen acudieron a 'Viva la vida' y fue allí donde se pudo ver cómo se dedicaban 'pullitas'. La tensión podía palparse tanto como con el hecho de que una semana después, en la boda de Belén Esteban, Terelu llegase acompañada de su madre y Carmen por su cuenta. ¿Ha dejado el clan Campos de dejar esa piña que alardeaban hasta hace poco?

Lo cierto es que esa defensa a ultranza de Terelu a su hermana tras sus problemas con sus compañeros de 'Sálvame' -y que terminó con esta también saliendo del programa- por el tartazo en 'Sálvame Okupa', podrñia haber hecho mella entre ellas. Terelu sentiría que ha dado más que su hermana por ella y que no ha sido recompensada, emocionalmente hablando, de la manera adecuada. Este sería el principal motivo de esa fricción que hay entre ellas en estos momentos y que parece no avergonzarles mostrar en público.

Por is fuera poco, la revista 'Lecturas' informa en primicia que Carmen no habría respaldado a su hermana como corresponde con respecto a su trabajo en 'Paquita Salas'. Este fin de semana se estrenaba la tercera temporada de la ficción, donde Terelu tiene un papel a las órdenas de Los Javis, y Carmen no se habría molestado ni en ver el resultado final por el que Terelu ha sido más que aplaudida.

No reina la paz entre las Campos. La inestabilidad laboral ante la que se encuentran en estos momentos habría hecho temblar los cimientos de lo que siempre fue, a vista del espectador, una relación familiar que rozaba lo perfecto.

