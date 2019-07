3 jul 2019

Se llama Lipo Vaser High Definition Six Pack y muchos famosos, a los que les ha pillado el toro la operación bikini sin haber hecho una sola abdominal, han recurrido a ella este verano. Nos referimos a esa técnica para definir bien los abdominales, marcando de manera clara la tableta, y que ya se han realizado famosas como Leticia Sabater, Pipi Estrada o Chabelita Pantoja.

Incluso, dicen que Javier Cárdenas, aunque en este último caso solo ha servido para generar controversia. Ha sido una foto suya de vacaciones, con esa zona bien definida, lo que ha llevado a que las redes sociales ardieran con comentarios de que el presentador había recurrido al quirófano para mostrar ese aspecto.

Y si bien en el caso de los otros personajes mencionados no solo no han negado haberse sometido a la intervención, sino que han presumido de ello en Instagram, Cárdenas ha tenido que salir al paso de los comentarios y las críticas, sosteniendo que lo suyo es naturaleza pura y dura.

"Te has pasado con el rotulador... nada de tirarse al agua o la tableta desaparece" o "Tus abdominales se ven mejor operados que los de la Leti -por Leticia Sabater-, supongo quee no habrás ido al mismo cirujano", son solo algunos de los comentarios a los que ha tenido que hacer frente Javier al lado de la instantánea.

No se ha quedado callado y ha mostrado un reportaje que le hizo la revista 'Cuore' hace tres años haciendo ejercicio, para demostrar que el resultado final de su musculatura se debe a que le gusta cuidarse. "¡Curioso! Hace tres años la revista 'Cuore' me hizo estas fotos robadas mientras entrenaba! Hoy 'El Mundo' saca una foto mía de Instagram para cotillear si me he operado los abdominales", comienza el texto al lado de esa prueba.

¿El brazo también está operado?"

"Antes 'El Mundo' era una diario serio. ¿El brazo también está operado? ¿Y el hombro, el pectoral...? Curioso que no digan nada hace tres años cuando estaba más en forma. Es lo que tiene no aceptar el chantaje de coproducir programas de televisión con nadie. Repito, hace casi cuatro años de esto. Como mínimo que la gente sepa porque viene esto", añade con cierto tono de enfado.

