3 jul 2019 sara corral

En la gala de 'Supervivientes 2019' de anoche, tras el visionado de un video, el presentador, Carlos Sobera, notó que la colaboradora Oriana Marzoli estaba nerviosa, y no dudo ni un momento en sentarse con ella y preguntarle.

Un par de semanas atrás, Oriana rompió a llorar en directo tras enterarse de mano de un amigo, de una supuesta infidelidad por parte de su novio. Bajo el consuelo de todo el plató, parece que las cosas vuelven a su cauce y todo fue un malentendido. Sin embargo, algo nuevo ha pasado.

Oriana se sincera y habla del último percance de su novio. pinit Instagram.

Al parecer, y según contó la colaboradora, aquel drama que vivió en directo fue un malentendido. Bajo la presión de Carlos Sobera, y Carmen Gahona, la joven no ha querido hablar asegurando que: "A él no le gusta que hable de esto"., por lo que ha resumido la situación diciendo: "Está todo bien".

Parece que el portero de la casa de Oriana no ha querido darle las llaves del domicilio a su novio que se las había olvidado. Oriana tuvo que salir entonces un momento de plató para conseguir resolver el problema. "Es que yo creo que el portero no me escucha", dijo.

Oriana, colaboradora de 'Supervivientes', es una gran amante de la moda. pinit Instagram.

"Pero eso ya le pasó a tu anterior novio, ¿no?", le dijo Sobera, palabras que dejaron atónita a la joven tras recordar que estaba en lo cierto. Mientras tanto, Gahona trataba de ponerle, como siempre, un toque de humor, diciendo entre risas que no le dejaba las llaves de su casa a sus novios por si le robaban.

