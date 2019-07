5 jul 2019

No es la primera famosa -y, por desgracia, tampoco será la última- a la que alguna marca, de lo que sea, le usurpa la identidad para utilizarla como gancho y vender sus productos. Nos referimos a Cristina Castaño, que ha denunciado en su cuenta de Instagram que hay una marca de adelgazantes que está utilizando su imagen para mentir.

En la foto, compartida en Facebook, se puede leer claramente cómo pone que, gracias a su remedio, la actriz ha perdido 19 kilos en dos meses. Un extremo que ella se ha apresurado a desmentir. Lo primero, por la ilegalidad que supone hacerse pasar por otra persona. Lo segundo, porque están utilizándola con fines lucrativos sin su permiso.

"Hola a todos. Estoy recibiendo muchos mensajes de chicas que me preguntan si esto es verdad. Si estoy anunciando un producto milagroso en Facebook para adelgazar. La respuesta es rotundamente NO", comienza antes de advertir que sus imágenes han sido manipuladas para obtener el resultado deseado: "Estas fotos están trucadas, me han engordado con Photoshop y han usurpado mi personalidad hablando en primera persona y poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho".

Emprenderé las acciones necesarias para terminar con esta publicidad engañosa"

Continúa advirtiendo que no va a quedar en una mera pataleta en redes sociales: "Emprenderé las acciones necesarias para terminar con esta publicidad engañosa y este delito contra mi imagen". Y añade: "Pero lo más importante, chicas, es que sepáis que ES TODO MENTIRA. Nunca he engordado 20kg, nunca los he adelgazado y creedme, no existen los métodos milagrosos para adelgazar, y menos estas pastillas que están vendiendo utilizando y manipulando mi imagen sin mi consentimiento".

"El único método que existe es dieta sana y deporte. Así que cuidado con estos falsos anuncios que os prometen estar delgadas milagrosamente cuando lo único que quieren es vuestro dinero a costa de engañaros", aconseja a todas aquellas que estén librando una batalla contra la báscula y busquen remedios a la desesperada.

"Alucino con que haya alguien al otro lado del ordenador que sea capaz de hablar por mí, engordar fotos mías y mentir de esa manera a chicas jóvenes. En los tiempos que estamos... Espero que no os lo hayáis creído muchas y no se hayan embolsado dinero a nuestra costa", finaliza.

