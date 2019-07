8 jul 2019 sara corral

Chelo García Cortés y Dakota Tarraga, son las últimas expulsadas de 'Supervivientes 2019', y como es costumbre ya, han sido conscientes de su cambio radical en directo.

Jordi González, el presentador, les preguntaba a cada una sobre como se imaginaban que sería su cambio radical. Bajo la atenta expectación del público, ambas superviviente descubrieron poco a poco este gran cambio.

La primera en conocer su cambio fue Chelo, la colaboradora de 'Sálvame', que tras averiguar que había perdido 12 kilos y 100 gramos aseguró: "Ahora que me he acostumbrado a enseñar las piernas, a ver quién me las tapa", y añadió: "He pasado de una talla 40 a una 36".

Bajo la sorpresa del público por tal bajada de peso, la mujer de Marta Roca, sentenció: "Pues una cosa te digo, me veo guapa".

Dakota, sin embargo, no se sorprendió por su bajada de peso, pues solo había perdido cerca de 3 kilos, si no que se quedo sorprendida por su bigote. "¡Ay madre mía que mostacho!" ,expresó consiguiendo la carcajada del público.

Lo que no sabía, era que la emoción más fuerte iba a llegar ahora. Su madre entró por teléfono en directo haciendo romper en un mar de lágrimas a la exconcursante. "Estamos muy orgullosos de tí, estoy deseando que llegue el jueves para verte", dijo Nadia, su madre.

Tendremos que esperar al jueves para ver el reencuentro entre ambas, y entre Marta y Chelo.

