8 jul 2019

Poty y David Bustamante llevan varios años siendo uña y carne, concretamente desde que el ex 'triunfito' y el bailarín se conocieron en la academia de Operación Triunfo.

Pero parece que la amistad ya no es la misma, tanto es así que la separación ha sido implacable y el cantante no ha acudido al cumpleaños de Poty Castillo. ¿La prueba? Una foto de Instagram en la que aparece el bailarín, su mujer y Paula Echevarría, pero no hay rastro de Bustamante.

Es más, este año Miguel Torres ha ocupado el lugar del cantante, que ahora que se ha retirado oficialmente del fútbol, puede seguir a Paula Echevarría allá donde vaya. La pareja, que se encuentra en una luna de miel constante, ha consolidado aún si cabe más su relación demostrando que el futbolista se lleva a las mil maravillas con los amigos de Paula. No obstante, la relación con David Bustamante se encuentra cada vez más en malas condiciones: el 'unfollow' de Busta a Poty en las redes, la culpa que le atribuye Poty al cantante por su separación... parece que la relación está rota para siempre y que al igual que con Paula Echevarría, no hay vuelta atrás.

Conjeturas a un lado, algo queda claro: Miguel Torres ha llegado para quedarse a la vida de Paula Echevarría. Y David Bustamante y Poty Castillo no han podido sobrelevar sus diferencias.