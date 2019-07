8 jul 2019

¿Hay crisis entre Violeta Mangriñán y Fabio? Según ella no, pero él ha decidido atacarle desde la isla de 'Supervivientes' y no le ha hecho gracia. Normal. Después de recibir Violeta durísimas críticas desde el plató, también tuvo que aguantar que su novio le culpase de ser el hombre más nominado de la edición.

Ya es la recta final del concurso y están todos desesperados. Fabio el que más por culpa de la nominación. "De vez en cuando me rayo. Tengo los 5 minutos que me rayo. Pienso un poco en todo, en lo que fue el concurso, en cuánto de injusto puede ser… La semana pasada yo era el líder y me sentía potente. Ahora me siento débil, que voy a salir", le confesaba a Mónica Hoyos quien intentaba tontear con él. "¿Cómo te vas a vivir esta semana? Porque esta semana es la última, Fabio", se decía a sí mismo –"Esa sensación de inutilidad, la sensación de estarlo haciendo mal".

Pero después de coincidir con Mónica en que algo le estaba perturbando, fue a su amigo Omar y ahí se llevó Violeta el primer zasca: "Se me cayó todo encima. Con dos mujeres tan fuertes me voy a casa –decía pensando en su nominación –Siento que no hice bien las cosas. Soy el hombre más nominado. Algo mal hice. ¿Por qué? ¿Porque me enamoré de una chica que discutía mucho? ¿Eso me ha castigado? ¿Qué he hecho?".

"Te ha podido afectar a veces el separarte tanto del grupo para estar con Violeta", le decía su amigo Omar Montes que desde el plató recibió también duras críticas de la novia de Fabio. Ella, como era de esperar no tardó ni un minuto a que acabase el vídeo y ya tenía la mano levantada.

"Me parece muy injusto por parte de Fabio este comentario de "creo que me ha pasado factura". No. Factura te va a pasar con mi club de fans y toda la gente que te está votando para que te salves. Y que diga Omar eso, no, perdona. Fabio sí que es verdad que nos hemos conocido en el concurso pero él nunca se ha mojado ni se ha apartado del grupo. Él, aunque peleaba conmigo, se quedaba con ellos y la que se ha apartado he sido yo", zanjaba después de las duras acusaciones que recibía.

"No estamos en crisis pero el comentario no me gusta. El comentario es feo", aclaraba sobre los rumores de si la relación no daba más de sí. Mientras, la madre de Fabio le defendía ante las cosas que se le pasaban por la cabeza: "Tenemos que pensar, primero de todo, que está muy tenso por las nominaciones. Están todos mal".

Más noticias sobre Violeta y Fabio

- Las durísimas críticas a Violeta por lo que ha hecho en 'Supervivientes'

- Violeta Mangriñán, destrozada por su drama familiar en 'Sábado Deluxe'

- La exnovia de Fabio se pronuncia sobre la escena de sexo con Violeta