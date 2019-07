8 jul 2019 corazón

Los rumores de distanciamiento entre Raquel Perera y Alejandro Sanz no han hecho más que empezar. Y es que, al parecer la pareja llevaría ya varios meses sin convivir en el mismo domicilio.

No se sabe a ciencia cierta cuál es la situación de su matrimonio, lo que sí está cristalino es que Alejandro está inmerso en su música y no tiene tiempo para nada más. Esta fue la razón por la que no asistió a la graducación de Manuela, su primera hija con Jaydy Michel.

Todo apunta a que la causa de esta posible ruptura es debido a una tercera persona, en concreto una mujer. Pero parece que las aguas se están calmando, y una publicación en Instagram stories podría ser la prueba de que la pareja únicamente está atravesando una mala racha.

pinit instagram de rauqel pereira

En el stories se podía leer "Felicidades" y un corazón, símbolo de que Raquel, se siente muy orgullosa de Alejandro. Un mensaje que quizás tendría también el objetivo de disipar los rumores que les están acechando desde hace varios días. Los rumores coinciden con la gira de Alejandro, en la que se encuentra inmerso y en la que debe centrarse a pesar de las malas noticias en su vida amorosa.

¿Será un mensaje genuino por parte de Raquel o simplemente una manera de desviar la atención? La pareja, que tiene dos hijos en común Alma y Dylan y que lleva más de nueve años juntos, siempre ha mantenido un perfil muy bajo en lo que a su vida personal se refiere.