9 jul 2019 corazón

Compartir en google plus

Puede que la posible ruptura de Albert Rivera y Malú sea uno de los temas de conversación del verano. Eso sí, hasta que no se aclare cuál es la situación sentimental de la pareja. Conjeturas aparte, son muchas las fuentes que afirman que la cantante y el político están atravesando un bache muy duro y que el fin del amor solo es cuestión de tiempo.

Mientras tanto, Beatriz Tajuelo, ha asistido este fin de semana a la MBFW en Madrid donde ha regalado a la prensa unas declaraciones sobre su situación actual. Y estas, hacen referencia claramente a Malú y su ex pareja, Albert Rivera.

pinit gtres

La manager confesó al programa 'Sálvame' cómo se siente: "Ahí vamos. Hay días mejores y días peores. Ha sido complicado adaptarse a esta situación, pero al final bien. Hay que buscarle el punto positivo a cada situación". Sobre su relación Albert Rivera, fue tajante: "Yo de otras personas no hablo. Es su vida. No voy a contar nada de él, si hablo con él o no hablo con él". Ahora que parece que la ruptura de Malú con el político es inminente...

¿Será real aquello de "donde hubo fuego llamas quedan"?