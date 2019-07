10 jul 2019 sara corral

Tras la decisión de Omar Montes de excluir a Mónica Hoyos como posible finalista de 'Supervivientes 2019', la peruana está más que dolida y no ha dudado en estallar contra el cantante.

Y es que, pese a ser únicamente una opinión personal de Omar, a Mónica le ha dolido más de lo que sus compañeros podían entender, generando una breve discursión entre ambos.

"Falso,más que falso, bienqueda. Ojalá fuera líder para nominarte", decía la exmujer de Carlos Lozano entre lágrimas mientras alegaba que Omar tenía dos caras, la que daba frente a las cámaras y la que luego tenía detrás.

Sintiéndose más que traicionada, no dudo en ir a hablar con Mahi y Fabio, quienes no la dieron la razón y trataron de restarle importancia a asunto. Al igual que ocurrió cuando se lo contó a Albert. "No me puedes decir cosas malas de Omar, yo el quiero mucho", decía el joven.

Mónica, que acuso a Omar de haber estado "roneando" con ella, hizo que el joven saltara en su defensa. "Ni que fueras tú Beyoncé", alegó el cantante, palabras con las que Mahi no pudo evitar reírse.

Ya en la recta final del concurso, los nervios están a flor de piel, y el hambre y el cansancio pasan mucha más factura de lo habitual generando entre los concursantes cada vez más problemas.

